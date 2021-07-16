Молитесь: врачи спасают инфицированную "сестричку" Началовой

Анна Исаева привыкла проводить отпуск в Болгарии. Не стал исключением и нынешний год. ПЦР-тесты были сданы еще в Москве и показали отрицательный результат – без этого в самолет не пустят. Но состояние Исаевой было уже не очень... А уже в Болгарии стало известно – знаменитая пиарщица звезд серьезно больна.
"У меня тяжелая двусторонняя пневмония, – по телефону задыхается Анна. – Несколько тестов на коронавирус показали отрицательный результат, но не знаю, насколько им можно доверять, если вспомнить про лежащую который день в коме певицу МакSим. Дело осложняется тем, что я в чужой стране, без языка, а тут, видимо, какие-то иные протоколы лечения".
Двусторонняя пневмония относится к числу наиболее опасных инфекционных заболеваний, которое, при отсутствии адекватного лечения, может привести к дыхательной недостаточности и, как следствие, к летальному исходу. Для этого заболевания характерен двусторонний воспалительный процесс паренхимы легких.
Но долгое время Исаева не могла даже выяснить процент поражения легких. "Тут сделать КТ целая история, – признается она. – За 800 евро (свыше 70 тысяч рублей) еще поищи, а потом неделю жди, когда примет пульмонолог для расшифровки результата. Не знаю, что будет дальше, но, надеюсь страховка оправдает себя".
Исаева жалуется на состояние – она болеет уже неделю и пока состояние улучшается медленно. Но врачи делают все возможное, чтобы спасти самого известного российского пиарщика, которую ныне покойная певица Юлия Началова очень ценила и даже считала своей "сестричкой".
"Меня очень поддерживают артисты – Володя Пресняков, Наташа Подольская, Стас Михайлов, Настя Спиридонова их коллективы – все молятся за меня и шлют SMS, что все будет хорошо! – рассказала Анна. – Я всех их очень люблю они стали моей семьей".
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