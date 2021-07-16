Молитесь: врачи спасают инфицированную "сестричку" Началовой

Каждый день приходят страшные вести – один за одним ушли режиссеры Владимир Меньшов и Александр Стефанович, музыкант Петр Мамонов. Сейчас борется за жизнь певица МакSим. Вот и Анну Исаеву – самого известного пиарщика страны – не минула чаша сия...

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