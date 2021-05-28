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Шоу-бизнес
Подольская шокировала признанием о внешности младшего сына

Подольская шокировала признанием о внешности младшего сына

Российская певица Наталья Подольская призналась, что ее сын похож совершенно на другого человека, который никак не относится к ее мужу, Владимиру Преснякову.
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Наталья Подольская не так давно родила второго сына Ивана. Звездная семья тщательно планировала вторую беременность и не исключает третью. Однако пока этот вопрос остается только на уровне разговоров.

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Что же касается младшего наследника, то певица и ее муж пока не показывают его лицо, ведь семимесячный малыш ее слишком мал и не способен защититься от злых глаз. Но возможно, дело не только в этом.

На днях Наталья Подольская призналась, что младший сын не похож ни на кого из родителей. Он пошел в ее отца, причем как внешностью, так и темпераментом. Маленький мальчик любит за всем пристально следить и очень активно познает мир.

"Внешне Ванечка больше всего похож на моего папу Юрия Алексеевича. И он такой же напористый. И еще очень вертлявый. На месте не сидит: за всем ему нужно смотреть, за всем ему нужно следить", – рассказала Подольская "Собеседнику".

Стоит отметить, что после родов Наталья Подольская быстро пришла в форму. Она почти сразу похудела и стала вести активный образ жизни, не отказывая себе ни в чем. Поклонники даже за беспокоились из-за того, что певица стала слишком худая. Сейчас певица уже вернулась к работе. Она успешно совмещает карьеру и материнство.

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Фото: Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com
Автор: 28 мая 2021, 17:51 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя

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