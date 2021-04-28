Бывший муж намерен бороться за каждую копейку Пелагеи: Претендует на все гонорары

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин официально развелись в декабре прошлого года.

Скоро исполнится год с тех пор, как бывшие возлюбленные пытаются поделить имущество, нажитое за три года в браке. Судя по всему, ни один из них не намерен идти на уступки.

Ранее сообщалось, что Иван Телегин скрывает от Пелагеи свои реальные доходы. Также адвокат артистки отмечал, что хоккеист не стремится к общению с дочерью Таисией. Однако юристы спортсмена утверждали обратное: якобы именно певица препятствует встречам отца с малышкой.

Наконец, стало известно, что очередное заседание суда назначено на 3 июня. По словам адвоката Пелагеи Филиппа Рябченко, к делу еще должны приобщить ответы на многочисленные вопросы Ивана Телегина, связанные с доходами экс-супруги. "Претендует на все гонорары, полученные группой за три года брака с артисткой", – отметил юрист.

Помимо этого паре предстоит разделить загородный дом стоимостью больше 50 миллионов рублей, который куплен в ипотеку, несколько автомобилей премиум-класса и банковские счета. Стоит отметить, что в процессе слушаний стало известно о том, что Иван Телегин действительно укрывал от Пелагеи часть денежных средств. Например, он продал квартиру, которую приобрел в браке, но деньги исчезли.

Несмотря на длительные судебные разбирательства, паре удалось договориться только по алиментам. Теперь хоккеист отчисляет на содержание ребенка одну четвертую от своих доходов.