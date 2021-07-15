"Все кости ломает": народ пришел в ужас от последнего видео МакSим

Перед госпитализацией МакSим выступала в Казани. Уже тогда она чувствовала себя невероятно плохо.

Ранее некоторые издания писали, что люди, пришедшие на концерт, даже подумали, что артистка пьяна. Ей было тяжело стоять на ногах, говорить и тем более петь. Однако до последнего знаменитость отказывалась от фонограммы и старалась дать поклонникам все то, зачем они пришли. В конце ей все-таки пришлось рассказать, что она больна, чтобы опровергнуть все слухи об алкогольной зависимости.

Теперь появились те самые кадры. Один из пользователей видеохостинга "Ютуб" опубликовал видео с последнего концерта артистки перед комой. Публика просто ужаснулась. С первых минут становится очевидно, насколько плохо чувствовала себя звезда, и как она старалась никого не подвести.

Поклонники выразили свое уважение и благодарность МакSим. Они отметили, что молятся за нее каждый день и верят в лучшее. Сейчас знаменитость все еще пребывает в коме. Однако, несмотря на все осложнения, недавно врач сделал позитивный прогноз.

В комментариях под роликом поклонники оставили множество сообщений. "Господи, неужели никто не видел её состояние? Она еле поет. Слова иногда съедает. Человек больной вышел на сцену и спел. Без фонограммы. Выздоравливай скорее", "Любимая, великая, волшебница наша! Просто будь, мы с тобой", "Бедная...Даже смотришь, и все кости ломает. Видно, что очень тяжело. С температурой на работе не простоишь, а она поет и бегает по сцене без курточки", "Самая стойкая и сильная! Мы с тобой, с верой в тебя", "Любимая всей страной наша девочка! Сил и здоровья", – писали они.