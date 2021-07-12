"Тетенька в ночнушке": раздобревший Петросян вызвал омерзение

Евгений Петросян предстал перед публикой в странном образе.

75-летний юморист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором он запечатлен в длинной белой рубахе и с игривой улыбкой на лице. Евгений Петросян со свойственным ему юмором признался, что он не остался таким, как был раньше, тем не менее, мужчина решился принять участие в фотосъемке.

Портрет артиста вызвал неоднозначную реакцию его поклонников. Некоторые фанаты испытали настоящее омерзение от вида располневшего пожилого мужчины, облаченного в некое подобие ночной рубашки. Фолловеры написали:

"Похож на тетеньку в ночнушке....:))" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Дядя Петросян,вы точно армянин?По мне кажись это еврейская улыбка)", "Манилова напоминаете", "Как барин", "Дедушка как дедушка".



Другие подписчики нашли, что с годами Евгений Петросян только хорошеет, и призвали не читать неприятные комментарии. Однако поклонники не поняли, что за фотосессия в одиночестве, и попросили публиковать больше совместных фото с молодой супругой Татьяной Брухуновой – очень уж хочется людям полюбоваться красивой парой.

Также многие поинтересовались тем, каково сейчас самочувствие артиста. Ранее Евгений Петросян сообщил, что сделал прививку от коронавируса и перенес ее хорошо.



