Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 15 июля

В неподвижном теле певицы МакSим еще таится жизнь, но надежда на лучшее почти утрачена. С каждым днем ситуация усугубляется.

Информации о здоровье певицы МакSим настолько мало, что далекие от правды слухи укрепляются, вводя россиян в заблуждение. Тем временем ситуация остается напряженной: МакSим не приходит в себя. Прогнозы неутешительные — звезда слишком долго находится в коме в крайне тяжелом состоянии, дышит лишь с помощью аппаратуры. Жизнь МакSим может оборваться, как тонкая нить, в любую секунду. Родственники и представители звезды цепляются за каждую весточку от осведомленных врачей, ведь в реанимацию к умирающей артистке никого не пускают.

Корреспонденты "Вечерней Москвы" связались с доктором медицинских наук и отоларингологом Ириной Кириченко, чтобы узнать у нее, каковы шансы на выздоровление в таких тяжелых случаях. Медик подчеркнула, что когда человек заражается коронавирусом, обостряются все инфекции, которые существуют внутри его организма. Если из-за ковида возникают осложнения на другие органы и техника полностью компенсирует их работу, пациент достигает точки невозврата.

Однако врач отметила, что шансы у МакSим имеются, несмотря на то, что она уже так долго находится на грани жизни и смерти. "Надежда есть в любом случае, однозначно, так как она молодая и у ее организма есть резервы. Я думаю, их достаточно", — объявила Ирина Кириченко.