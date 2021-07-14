"Родственники знают больше": помощница раскатала обидчика тяжелобольной МакSим

Родственники не комментируют состояние находящейся в коме МакSим. Однако многие постоянно пытаются сделать это за них.

Так, накануне мимо трагедии не смог пройти Сергей Соседов. Он сравнил ситуацию с артисткой с тем, что некогда происходило в СМИ после первых новостей о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. Напомним, тогда близкие актрисы не давали практически никаких комментариев. Этой тактики они придерживаются и сейчас.

Несмотря на то, что менеджер и пиар-директор МакSим изо всех сил контролируют поток информации и периодически опровергают некоторые слухи, меньше сплетен не становится. Музыкальный критик заявил, что никто не говорит о состоянии певицы, потому что комментировать что-то здесь – дело неблагодарное. По его мнению, даже родственники не в курсе, что происходит с исполнительницей, которая "лежит трупом".

Пиар-директор знаменитости не выдержала такого поворота событий и высказалась относительно слов Сергея Соседова. Как сообщает LIFE, Яна Богушевская подчеркнула, что в реанимацию и правда не пускают никого, так как таковы правила пребывания там. Однако о состоянии и самочувствии артистки "родственники знают больше", чем музыкальный критик.

Сейчас МакSим все еще находится в медикаментозном сне. Ее менеджер постоянно говорит о положительной динамике звезды, но пока выводить ее из комы врачи не торопятся. По некоторым данным, певица подключена к системе ЭКМО, по другим же – к ИВЛ. Вся страна молится за здоровье знаменитости.

