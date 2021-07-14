Бурунов стал ведущим популярного шоу

Сергей Бурунов займет место ведущего в телеигре "Форт Боярд".

44-летний актер намерен попробовать себя в роли ведущего известного телешоу. Зрители смогут увидеть Сергея Бурунова в новых выпусках "Форт Боярда", съемки которых сегодня стартовали во Франции.

"Форт Боярд" – это популярнейший проект, который впервые вышел на французском телевидении еще в 1990 году, а потом покорил весь мир. В прошлом сезоне захватывающие приключения участников посмотрел каждый пятый россиянин. В новом сезоне количество зрителей может еще увеличиться благодаря яркой личности ведущего. Сергей Бурунов в качестве киноактера любим многими телезрителями, теперь впервые в своей карьере он станет ведущим и будет проводником участников в мир форта.

Бурунов сменил на посту ведущего другого популярного артиста – Сергея Шнурова. Ожидается, что актер сможет привнести в проект свежий взгляд и свойственный ему юмор. По словам самого Бурунова, роль ведущего в проекте, который он знает и любит с детства, – это большая честь. Артист знает, что до него шоу вели по-настоящему "объемные личности", однако он не хочет никого копировать и будет создавать свой собственный стиль.

Среди участников нового сезона числятся такие медийные личности, как Дана Борисова, Прохор Шаляпин, Юлия Михалкова, Карина Кросс и другие. Все звезды во главе с ведущим прошли специальный карантин для того, чтобы попасть во Францию на съемки проекта – об этом сообщил "ФАН" со ссылкой на пресс-службу "СТС".

Ранее Сергей Бурунов рассказывал о том, что в его карьере был очень сложный период и он даже задумывался о смене профессии.