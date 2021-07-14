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Шоу-бизнес
Бурунов стал ведущим популярного шоу

Бурунов стал ведущим популярного шоу

Сергей Бурунов займет место ведущего в телеигре "Форт Боярд".
прочитано 301 раз

44-летний актер намерен попробовать себя в роли ведущего известного телешоу. Зрители смогут увидеть Сергея Бурунова в новых выпусках "Форт Боярда", съемки которых сегодня стартовали во Франции.

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 Сергей Александрович Бурунов

Сергей Александрович Бурунов актер

"Форт Боярд" – это популярнейший проект, который впервые вышел на французском телевидении еще в 1990 году, а потом покорил весь мир. В прошлом сезоне захватывающие приключения участников посмотрел каждый пятый россиянин. В новом сезоне количество зрителей может еще увеличиться благодаря яркой личности ведущего. Сергей Бурунов в качестве киноактера любим многими телезрителями, теперь впервые в своей карьере он станет ведущим и будет проводником участников в мир форта.

Бурунов сменил на посту ведущего другого популярного артиста – Сергея Шнурова. Ожидается, что актер сможет привнести в проект свежий взгляд и свойственный ему юмор. По словам самого Бурунова, роль ведущего в проекте, который он знает и любит с детства, – это большая честь. Артист знает, что до него шоу вели по-настоящему "объемные личности", однако он не хочет никого копировать и будет создавать свой собственный стиль.

Среди участников нового сезона числятся такие медийные личности, как Дана Борисова, Прохор Шаляпин, Юлия Михалкова, Карина Кросс и другие. Все звезды во главе с ведущим прошли специальный карантин для того, чтобы попасть во Францию на съемки проекта – об этом сообщил "ФАН" со ссылкой на пресс-службу "СТС".

Ранее Сергей Бурунов рассказывал о том, что в его карьере был очень сложный период и он даже задумывался о смене профессии.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2021, 21:49 Источник: ФАН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сергей Бурунов вжился в роль обаятельного тюленя

комментарии

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Ирина Геннадьевна
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Люди добрые, Христом Богом молю Вас, помогите нам пожалуйста! На прошлой неделе я похоронила мужа, он последние полтора года был лежачим пocлe ДТП, жили только на его пенсию по инвалидности. Все деньги ушли на похороны. У меня двое деток маленьких и мне их просто нечем кормить. Уже несколько дней ничего не ели, детей не во что одеть и обуть. Квартиру снимаем и если не заплатим за месяц нас просто вышвырнут на улицу... Хозяину нет дела до моей беспомощности... Я обращаюсь к небезразличным, помогите, Бога ради, хотя бы на покушать детям. У меня есть карта Сбербанка 4276 5400 4778 3372, Ирина.
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