Знаменитая актриса рассказала о связи с покойным экс-супругом Пугачевой

Смерть бывшего мужа Аллы Пугачевой Александра Стефановича прокомментировала Ольга Погодина. Артистка призналась, что в юности работала с режиссером.

Артистка и экс-избранник Примадонны были близки в профессиональном плане. Звезда кино считает кончину Александра Стефановича большой утратой.

Ольга Погодина отметила, что это кошмарная новость. Известие выбило актрису из колеи, и она растерялась, не находя слов. По ее мнению, наша жизнь становится беднее без таких талантливых людей, как бывший муж Аллы Пугачевой. У знаменитости остались лишь самые светлые воспоминания об Александре Стефановиче.

Отметим, что экс-супруг Примадонны не раз говорил в интервью, что именно он сделал из никому не известной Аллы Пугачевой королеву отечественной эстрады. Сама же певица к таким заявлениям относилась с сарказмом. Она отмечала, что и до брака с режиссером была уже популярна.

К тому же, артистка считает, что именно Александр Стефанович прославился на ее имени. Алла Пугачева говорила о том, что сначала экс-супруг просил не упоминать его в связи с Примадонной, но позже, когда она стала мега-известна, согласился на то, чтобы о нем говорили в прессе, именно как о бывшем муже певицы.

Напомним, Александр Стефанович ушел из жизни 13 июля в возрасте 76 лет. Он лечился от коронавирусной инфекции в московской больнице. Однако болезнь победила.