На тяжелобольной МакSим поставили крест: Лежит трупом

В Сети одна за другой появляются противоречивые новости о певице МакSим. Сергей Соседов прокомментировал информацию.

По словам музыкального критика Сергея Соседова, ситуация с госпитализированной и находящейся в тяжелом состоянии певицей МакSим очень похожа на то, что происходило в информационном пространстве с актрисой Анастасией Заворотнюк.

При этом информации с Мариной Абросимовой (настоящее имя МакSим – прим. ред.) гораздо больше, но это не делает слухов меньше.

Артистка уже месяц находится в медикаментозной коме на аппарате, поддерживающем насыщение крови кислородом. Сначала МакSим была на ИВЛ, потом ее подключили к ЭКМО. До сих пор артистка не пришла в себя, и врачи не делают никаких положительных прогнозов.

Сесргей Соседов заявил, что бессмысленно в такой ситуации что-либо комментировать, так как исход сейчас не знает никто – ни врачи, ни родственники артистки.

"Человек лежит трупом", – заявил он.

Напомним, 38-летняя певица МакSим была госпитализирована еще в конце июня, когда у нее подскочила температура и резко стало плохо. У артистки было поражено 40 процентов легких, потом очаг разросся. О состоянии певицы россиян периодически информирует ее директор Яна Богушевская, которая тоже переболела ковидом. В одной из своих публикаций она говорила, что в конце июня с коронавирусом слегла вся команда МакSим.