Почему близкие скрывают правду об умирающей МакSим

Уже около месяца МакSим борется за жизнь в одной из столичных клиник. Вся страна, скрестив пальцы, ждет радостных новостей каждый день.

Однако из-за молчания близких знаменитости в Сети появляются самые разные сплетни. Периодически объявляются инсайдеры, представляющиеся друзьями артистки, и сообщают СМИ непроверенную или вовсе выдуманную информацию, которую приходится опровергать неравнодушным. Так, накануне одно издание распространило информацию о том, что у знаменитости якобы обнаружили еще один страшный недуг – сепсис. Многие тут же вспомнили историю Юлии Началовой и ужаснулись.

Менеджер МакSим назвала новые данные "впрыском ядовитой информации, которая отравляет жизнь". Она отметила, что подруги "выдуманные", а информация не является правдивой, а также призвала всех верить в лучшее. В комментариях к публикации один из пользователей возмутился.

Он подчеркнул, что "недруги" публикуют недостоверные сведения именно потому, что все близкие молчат и попросил менеджера звезды ответить на вопрос о состоянии певицы. Она указала, что существует врачебная тайна, на разглашение которой нужно разрешение семьи, а потому пока это не представляется возможным.

Позднее пользователи опубликовали еще несколько подозрений. Менеджер МакSим рассказала, что сейчас правда может быть лишь одна: исполнительница борется с болезнью. "И надежда есть, и подвижки позитивные", – успокоила она публику.

