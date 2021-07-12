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Шоу-бизнес
"Ничего хорошего не выпадает": таролог раскрыла новые подробности состояния певицы МакSим

"Ничего хорошего не выпадает": таролог раскрыла новые подробности состояния певицы МакSим

Таролог Саона разложила карты и узнала, в каком состоянии в данный момент пребывает певица Максим.
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Марина Абросимова уже около трех недель находится в реанимации и ведет отчаянную борьбу за жизнь. Поклонники артистки каждый день с трепетом ждут новостей о состоянии звездной пациентки. Часто новости оказываются противоречивыми. Ранее подруга знаменитости сообщила, что у женщины начался сепсис. Однако потом представитель звезды опроверг эту информацию и, наоборот, заговорил об улучшении в состоянии певицы Максим.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Теперь свое предсказание относительно здоровья Марины Абросимовой дала известный в Сети таролог Саона. Она подтвердила, что пациентка находится в тяжелом состоянии.

"По картам могу сказать, что ничего хорошего не выпадает," – заявила Саона.

В интервью Пятому каналу экстрасенс пояснила, что тяжелобольная певица иссякла. Сейчас артистка очень нуждается в энергетической подпитке других людей: друзей, родных, поклонников – даже на расстоянии они могут оказать больной большую помощь. Также Саона отметила, что врачи сейчас делают для Абросимовой все возможное, но дать второй шанс женщине может только Бог.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что лечение певицы Максим обходится родным в баснословные суммы: ежедневно семье приходится платить по миллиону рублей за использование специальной аппаратуры.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 12 июля 2021, 21:03 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

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