Полумертвую МакSим спасают за миллион рублей в день

Доктор обозначил стоимость лечения певицы МакSим. Выживание артистки обходится в баснословные суммы.

Катастрофическое состояние певицы МакSим требует не только повышенного внимания врачей и хорошего ухода, а еще и дорогостоящей аппаратуры. Дышать без специальной медицинской техники звезда не может, тем более что обычная поддержка ИВЛ давно потеряла актуальность из-за обширного поражения легких артистки. Вся надежда лежит на методе ЭКМО, который пока спасает жизнь ослабевшей МакSим. Специалист рассказал, сколько стоят сутки такого рода лечения и почему оно на вес золота.

По словам врача-пульмонолога Сергея Пурясева, каждый день за использование медтехники близкие звезды отдают по миллиону рублей. Но это не окончательная сумма — один или даже несколько раз в неделю нужно менять необходимые фильтры, цена которых достаточно высока. Аппарат ЭКМО выполняет жизненно важные функции, среди которых очистка крови от вредных веществ. Эксперт уверяет — использование такой методики требует сложнейшей компьютерной настройки, ведь нужно постоянно балансировать концентрацию кислорода в легких, чтобы не навредить пациенту.

Медик отметил, что процедуру ЭКМО, которая помогает МакSим выживать, можно получить бесплатно, но это крайне сложно. Дело в том, что такая серьезная техника поставляется в немногие медицинские учреждения и только в единичных экземплярах.