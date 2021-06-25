Вдова Грачевского отказалась от знаменитой фамилии

В январе умер прославленный режиссер Борис Грачевский. Его молодая вдова на днях дала откровенное интервью.

Екатерина Белоцерковская стала гостьей программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1". Вдова режиссера Бориса Грачевского рассказала подробности его болезни и обстоятельства трагедии и о том, что их семья могла бы быть еще больше, если бы не смерть...

Сейчас Екатерина одна растит грудного ребенка Филиппа, которого родила от режиссера. По словам Белоцерковской, она ждала еще одного малыша. Но после трагедии у нее случился выкидыш. Говоря об этом, вдова создателя "Ералаша" не могла сдержать слез.

Ведущий Борис Грачевский часто пытался направить разговор в позитивное русло, было видно, что интервью дается Белоцерковской трудно.

Вдова режиссера рассказала, как зарождался из роман. Оказывается, что ее не сразу приняли в окружении Бориса Грачевского. После неудачного второго брака все считали, что он наступает на те же грабли и вновь связался с обычной охотницей за деньгами.

Из-за этого Екатерина Белоцерковская даже отказалась от его знаменитой фамилии, он предлагал ей руку и сердце аж четыре раза. Екатерина отказывалась и боялась, что ее жизнь станет сущим адом из-за неодобрения общества.

В итоге Борис Грачевской не оставил ей выбора и практически силком затащил в ЗАГС.

"Он пришел и говорит: "Завтра мы идем в загс". Я боялась этого шага, поэтому сразу ответила: "Надо же сначала заявление подавать". Оказалось, что он уже все сделал", – рассказала Екатерина Белоцерковская.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что перед смертью Борис Грачевский лечился от коронавируса два раза.