"Спросил, что я делаю": снявшая кольцо Сафарова сорвалась к Тимати после полуночи

Екатерина Сафарова встречалась с Тимати задолго до проекта. В интервью она раскрыла тайну.

Не секрет, что все телешоу снимаются задолго до того, как выйдут в эфир. По правилам проекта "Холостяк" на ТНТ победительница церемонии роз и главный герой программы не должны появляться вместе на людях до выхода шоу в эфир. Однако Тимати и Екатерина Сафарова не стали следовать этому.

В свежем интервью ютуб-шоу Fametime победительница шоу "Холостяк" Екатерина Сафарова показала дорогие ювелирные украшения, которые ей подарил рэпер и приоткрыла некоторые тайны. Девушка рассказала, что тайно провела с рэпером Тимати Новый год. Он сам предложил ей встретиться. Екатерина Сафарова хотела отметить Новый год в Москве на вечеринке. Но Тимати попросил ее не уезжать и предложил устроить свидание. В итоге они встретились.

"Он написал мне после полуночи, спросил, что я делаю", – рассказала Сафарова.

Напомним, бывшая гражданская жена Тимати модель Анастасия Решетова в октябре 2019 года родила от него сына Ратмира. Не прошло и года, как пара объявила о расставании после шести лет отношений.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что победительница шоу "Холостяк" Екатерина Сафарова сняла подаренное ей Тимати кольцо. После ее возвращения в Испанию, откуда она и прилетела на проект, ее заподозрили в разрыве отношений с музыкантом.