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Шоу-бизнес
Свежий снимок онкобольного Юдашкина за границей взбудоражил россиян

Свежий снимок онкобольного Юдашкина за границей взбудоражил россиян

Валентин Юдашкин и его жена Марина проводят время на берегу итальянского озера. Свежее фото обсуждают в Сети.
прочитано 981 раз

Российский модельер Валентин Юдашкин уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Несмотря на страшный диагноз, 57-летний кутюрье старается не падать духом и учит этому своих поклонников.

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 Валентин Абрамович Юдашкин

Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

На днях стало известно, что Валентин Юдашкин уехал из России. В его "Инстаграм" появилось фото, на котором он предстал на берегу озера Комо. Это яркая достопримечательность на севере Италии, которое находится чуть севернее Милана. Место считается престижным для отдыха, многие знаменитости мечтают купить там недвижимость. В Коме можно купаться, а воздух там чистейший.

Модельер предстал в белых широких брюках и просторной темной рубашке в горох. Также на нем были красивые аксессуары и белые кеды.

"Хорошего вечера", – написал Юдашкин.

Подписчики модельера пожелали ему хорошего отдыха, крепкого здоровья и долгих лет жизни, что сейчас так важно для него. Многие подчеркнули, что Юдашкин отлично выглядит, несмотря на тяжелый недуг, который невозможно полностью исцелить.

Стоит отметить, что к персоне Валентина Юдашкина часто приковано внимание публики. Поклонники разглядывают до мелочей каждое его фото. Людям интересно, как звезда борется с раком, и что дает ему силы жить при такой болезни.

Часто Валентину Юдашкину указывают на его чрезмерную худобу и другие изъяны внешности. Но несмотря ни на что он и его верная супруга Марина продолжают радоваться жизни и путешествовать.

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Валентин Юдашкин. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 28 июня 2021, 17:40 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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Дочь поддержала больного Юдашкина на подиуме

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