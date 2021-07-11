Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 11 июля

В лечении артистки есть прогресс. Певица МакSим не сдается.

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" более трех недель лежит в больнице. Что о ней только не говорили: и что умрет, и что выкарабкается, и далекие от правды слухи распространяли. Кто-то радовался ее беде, но большинство все-таки молилось за певицу МакSим. И эти молитвы были услышаны.

В результате эффективной медицинской помощи, искусственной комы и аппарату ЭКМО состояние артистки улучшилось. Об этом СМИ заявила представитель звезды Яна Богушевская. Она объявила журналистам RT, что скоро сможет поделиться подробностями о здоровье певицы.

Менеджер тяжелобольной звезды Маргарита Соколова обрадовала россиян в "Инстаграм". Женщина разместила в личном блоге пост, посвященный певице МакSим. "Врачи прогнозов дальнейших не дают пока, но то что наметилась положительная динамика — это радость!" — объявила директор в порыве эмоций. Она отметила, что артистка не подвела тех, кто верил в нее.

Публикация Маргариты Соколовой воодушевила россиян, которые неравнодушны к судьбе певицы МакSим. "Очень радостно слышать такие новости! Скорейшего ей выздоровления!", "Ура! Любимая наша", "Все будет хорошо! Она справится!", "Спасибо за хорошие новости. Марина — боец, по-другому и быть не может", — написали пользователи Сети.