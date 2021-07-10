Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 10 июля

Несмотря на неутешительные прогнозы специалистов, поклонники, родные и коллеги не перестают надеяться на выздоровление артистки. Стало известно, что медики попытались дать певице МакSим еще один шанс. Врачи попробовали отключить знаменитость от аппарата ЭКМО, но она не смогла дышать самостоятельно. Звезду вновь подключили к аппарату.
Также у исполнительницы из-за долгого нахождения в коме и осложнений от пневмонии началась легочная гипертензия. Есть опасения, что это может дать осложнения на сердце. Не исключается и вероятность, что самочувствие знаменитости может измениться в лучшую сторону, но медики опасаются делать оптимистичные прогнозы.
Отметим, что коронавирусная инфекция у певицы МакSим не подтвердилась. Ранее стало известно, что СМИ заметили несовпадение в рассказах окружающих артистку людей. Из-за отсутствия точно информации поклонники звезды строят свои догадки по поводу состояния исполнительницы.
Как писали "Дни.ру", ранее священник, духовник певицы МакSим причастил и пособоровал ее. По словам игумена Луки, артистка открыла глаза.
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