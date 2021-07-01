Оставленную мужем Меган Маркл пришибло смертью

Принц Гарри не сможет быть на похоронах близкого для Меган Маркл человека.

У Меган Маркл умер любимый дядя. Мужчине, который обожал свою племянницу, было 82 года. Известно, что он страдал болезнью Паркинсона.

Майкл Маркл всегда отзывался о знаменитой родственнице только хорошо. Он заявлял, что любит герцогиню Сассекскую, как свою дочь. Мужчина был всегда готов прийти на помощь жене принца Гарри в трудную минуту.

Известие о смерти близкого человека морально пришибло Меган Маркл. Она была шокирована страшной новостью и расплакалась. К сожалению, ее дядя так и не успел познакомиться с мужем экс-актрисы и ее наследниками.

Трагическая новость настигла Меган Маркл, когда принц Гарри отправился в Лондон. Там 1 июля открывается памятник его матери – принцессе Диане. Герцогиня Сассекская же недавно родила второго ребенка и осталась с детьми в США.

Напомним, пара назвала дочь Лилибет Диана. Многие удивились, что принц Гарри посмел воспользоваться "домашним" именем королевы Великобритании Елизаветы II. Супруги заверили, что согласовали этот вариант с монаршей особой.