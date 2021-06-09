"Легкий испуг перед настоящей пушкой": влезшая в скандал Рудковская предрекла скорое примирение Киркорову и экс-продюсеру Лободы

Бывшая продюсер Лободы оскорбила Давида Манукяна и Филиппа Бедросовича, после чего получила жесткий ответ от поп-короля. Он "прошелся" по Нателле и ее работе со Светланой Лободой, обвинив в лицемерии и плагиате. Казалось бы, вся история должна была завершиться заявлением Крапивиной об уходе из шоу-бизнеса. Однако все не так просто.
Обе стороны громкой истории уже обзавелись серьезной поддержкой со стороны коллег. Ксения Собчак оставила теплые пожелания обоим, другие же поддержали одну из звезд. Не обошлось и без участия Яны Рудковской. Она написала комментарий под постом Филиппа Киркорова.
Звездный продюсер хорошо знает, как работает реклама. Поэтому в своем высказывании она поблагодарила "Муз-ТВ". Дива отметила, что обычно после серьезных конфликтов и получаются лучшие союзы и коллаборации. Яна предположила, что скоро знаменитости должны помириться, а через пять лет Нателла Крапивина снимет грандиозный фильм про Филиппа Киркорова.
Яна Рудковская вспомнила и ссору Моргенштерна и Александра Реввы во время мероприятия. Тогда юный исполнитель слишком огорчился тем фактом, что ему не досталась премия и наехал на артиста. Продюсер отметила, что их конфликт был просто "легким испугом перед настоящей пушкой".
Популярные темы форума
Как вы относитесь к свободным отношениям?
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Версии о встрече Байдена и Путина
Я устала от своей красоты...
Где найти нормальную женщину?
Питьевая вода из колодца/скважины
Что делать? Влюбилась в мужа подруги
Киркоров и Дава вместе?
Куплю дом Красноярск