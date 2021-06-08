Решетова раскрыла способ быстро похудеть

Бывшая гражданская жена рэпера Тимати Анастасия Решетова активно ведет свой "Инстаграм" и отвечает на вопросы подписчиков. В основном она касается тем красоты и ухода за собой.
На этот раз подписчики заинтересовались, как Решетовой удалось так быстро похудеть после рождения сына Ратмира. Модель призналась6 что после родов носила утягивающий корсет, и он очень помог ей быстро восстановить форму.
"Обязательно утягивайтесь. Причем сразу после родов", – написала Решетова в своем "Инстаграм".
Что касается пластической хирургии и современной косметологии, то Решетова заявила, что не собирается естественно стареть. Она намерена пользоваться всеми благами цивилизации.
Также Анастасия Решетова ответила на вопрос о самом дорогом подарке для нее. оказалось, это был автомобиль Mercedes G classe 4х4 стоимостью около 15 миллионов рублей. Этот подарок она получила три года назад. По словам модели, потом она ее продала.
Напомним, сыну Анастасии Решетовой и Тимати сейчас полтора года. Модель недавно заявила о себе как о певице. У нее вышел клип на песню "Без него", в котором артистка по сценарию убивает своего бывшего возлюбленного.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к свободным отношениям?
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Версии о встрече Байдена и Путина
Манижа.
Я устала от своей красоты...
Отдых в России это дно
Верую в всевышнего
Где найти нормальную женщину?
Она спасла мою жизнь
Питьевая вода из колодца/скважины