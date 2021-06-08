"Он серьезно болен": Пашаев рвется жестче наказать устроившего ДТП Ефремова

Адвокаты, представлявшие дело в суде, рассказали, как оценивают процесс спустя время. Александр Добровинский считает, что сделал все от него зависящие, чтобы популярный актер получил по заслугам. Он доволен проделанной работой, так как ему удалось показать народу, что даже человек с деньгами и связями не уйдет от правосудия.
Как отметил юрист, не так давно Михаил Ефремов прислал ему письмо, в котором извинился за свои действия на суде. Александр Добровинский принял извинения, однако подчеркнул, что для них было уже слишком поздно.
Эльман Пашаев также заявил, что доволен исходом дела. По словам адвоката, он сделал все возможное для того, чтобы суд над Михаилом Ефремовым прошел достойно. При этом юрист нелицеприятно отозвался об экс-подопечном. Правозащитник заявил, что никогда не забудет, как артист умолял его не отказываться от дела.
При этом Эльман Пашаев считает, что людей, севших за руль в алкогольном или наркотическом опьянении, стоит лишать водительских прав пожизненно. Юрист напомним, что по вине пьяного автомобилиста погибла его семья, поэтому для него эта тема стоит особенно остро. Пашаев хочет, чтобы Ефремов поплатился за совершенный поступок и больше никогда не садился на водительское кресло.
Несмотря на негодование, адвокат пожелал актеру мужества. "Я Михаилу желаю здоровья, он серьезно болен. Чтобы он приобрел честь и достоинство", – заявил Пашаев.
Напомним, год назад находящийся под воздействием алкоголя и наркотиков Михаил Ефремов сел за руль и выехал на встречную полосу дороги. В результате ДТП погиб водитель курьерской службы Сергей Захаров.
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