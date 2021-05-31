"Сегодня я семь раз умру и восемь раз воскресну": возлюбленная показала Ефремова в важный день

Актер Никита Ефремов отметил день рождения.

Никита Ефремов и Мария Ивакова уехали в Сочи. Влюбленные выбрали для отдыха Красную поляну. Накануне, 30 мая, актер сериалов "Хороший человек", "Полет", "Тихий Дон" отпраздновал 33-летие. Личный праздник Никита провел наедине с Марией.

В личном микроблоге телеведущая Мария Ивакова показала, как ее избранник проводит важный для себя день. Как оказалось, Никита ходил в баню. В "Сторис" соцсети "Инстаграм" ведущая опубликовала ролик с Ефремовым. В кадре артист готовится к мытью. Облаченный в хлопковый халат он сидит за столом и наливает воду в стакан. В это время рядом с ним в чашках источает пар горячий чай. Обстановка умиротворяющая.

"Сегодня я семь раз умру и восемь раз воскресну, и очищусь", – заявляет Ефремов на камеру.

Позднее Ивакова рассказала, что ее избранник весь день расслаблялся и получал поздравления от родственников, друзей и коллег. Телеведущая тоже написала несколько теплых слов для Никиты в соцсетях. Мария призналась, что очень любит артиста и гордится им.

Как писали "Дни.ру", Никита Ефремов и Мария Ивакова вместе два года. Знаменитости подтвердили роман, появившись как пара, на свадьбе телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова. В ЗАГС знаменитости не торопятся. В одном из интервью Ефремов признался, что к штампу в паспорте относится очень серьезно. За плечами Никиты есть неудачный опыт супружества.