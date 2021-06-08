"Вот это секс": Крутой сравнил обнажившегося Киркорова с качком Тарзаном

Исполнитель отправился в Дубай. Такого контента от него не ожидал никто.

Казалось, что Филипп Киркоров достаточно давно отошел от откровенных фотографий. Однако на то он и поп-король, чтобы не переставать удивлять поклонников. Сегодня в личном блоге исполнителя появилась фотография на пляже. На кадре он стоит в одних шортах, демонстрируя стройное подкаченное тело. Напомним, не так давно артист сильно похудел и теперь, судя по всему, решил предоставить подписчикам доказательства.

"Это только разогрев", – пообещал певец. Пользователи пришли в абсолютный восторг от увиденного. Среди них оказались и некоторые коллеги артиста. Игорь Крутой отметил, что исполнитель похож на Тарзана. В комментариях тут же разгорелось бурное обсуждение. "Тарзан отдыхает", "Филипп красивее и обаятельнее", "Нет, Тарзану далеко до Филиппа", "Просто вау какой Тарзан", – отметили комментаторы.

Многие подчеркнули, что не ожидали от Филиппа Киркорова ничего подобного, а потому приятно шокированы. "Жаришка пошла", "Просто мощно! Вечно молодой Филипп", "Просто Аполлон", "Ух ты! Мать моя как горячо", "Ваше Величество! Уже и не думала, что такое будет", "С ума сойти, какой стройный и шикарный", "Вот это секс! Зачем так горячо?", – писали они.

Нашлись и те, кто посчитали снимки не совсем уместными. Однако на критику артист давно не обращает внимания. Некоторые же до сих пор не могут отойти от премии "Муз-ТВ", на которой Филипп Бедросович весело проводил время с Давидом Манукяном.

