"Умираю!": крик души сестры устроившего смертельное ДТП Ефремова

С момента трагедии прошел ровно год. Сестра артиста рассказала о своих мыслях и звонках брата.



Анастасия Ефремова отметила, что они с родственником не были близки до происшествия. Созванивались достаточно редко, не интересовались делами друг друга. Однако авария изменила все. Теперь сестра Михаила Ефремова не представляет себя без него. "Умираю!" – призналась она. Она рассказала, что отдала бы все, даже собственную жизнь, чтобы Михаил Олегович вышел на свободу.

Сохранять позитивный настрой ей помогают звонки брата. Также Анастасия Олеговна активно пересматривает старые фильмы с участием актера. Часто она нервничает и плачет. Однако сестра Михаила Ефремова осознает, что он все выдержит. Сомневается она лишь в себе самой.

Анастасия Олеговна рассказала, что брат звонит ей несколько раз в неделю. Почти всегда он говорит лишь об одном. Его беспокоит ситуация, сложившаяся в «Современнике». Он утверждает, что не может жить спокойно и думать о своих потребностях, когда «ломают папино детище». По мнению сестры, артист совсем не изменился. Ему все еще активно пишут письма, но отвечать на них по вечерам не всегда хватает сил.

Сестра Михаила Ефремова призналась, что очень переживает. Она считает, что в колонии актеру непросто, а семь лет там он может и не выдержать. С ним общаются все его близкие и друзья. Среди них и Иван Охлобыстин, и Гарик Сукачев, и Сергей Гармаш, и многие другие.

