Сексуальная Семенович объявила войну похабщине и пошлости

Нынешняя "Премия МУЗ-ТВ" больше напоминала шоу фриков. Казалось, звезды словно соревнуются меж собой, кто больше оскандалится. Многометровую косу Мии Бойки несли семеро охранников. Даня Милохин не смог определиться, будет он сегодня мальчиком или девочкой, поэтому пришел в полуплатье-полукостюме. Моргенштерн приехал в инвалидном кресле, без конца матерясь и показывая средний палец. Ольгу Бузову принесли в золотой клетке – она выпорхнула из нее и стала биться раненой птицей в припадке, причитая: "Твои слова водица, я не хотела разводиться". Словом, эпатаж и провокация!
На этом фоне Анна Семенович выглядела скромно и почти невинно. "Для меня главное – не делать пошлятины, – призналась артистка за кулисами церемонии. – Что-то прикольное или весело – да. Но без похабщины".
Оценила, например, Анютка образ Дани Милохина. "Это очень крутая тема, – считает исполнительница. – На прошлой церемонии такой костюм – с одной стороны платье, а с другой брюки – был у меня. Просто у меня был более взрослый вариант, а у Даня еще – совсем молодой мальчишка".
"Я против пошлого хайпа, – подчеркнула интеллигентная Семенович. Я – за добрый хайп. Такой всегда приветствую!"
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