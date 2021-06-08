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Шоу-бизнес
Сексуальная Семенович объявила войну похабщине и пошлости

Сексуальная Семенович объявила войну похабщине и пошлости

В Анне Семенович прекрасно все – и формы, и содержание. В очередной раз певица доказала это на "Премии МУЗ-ТВ", где потрясла собравшихся своим дерзким образом в стиле "диско". Объемные плечи, кудри, яркий мейкап – все было продумано до мелочей!
прочитано 765 раз

Нынешняя "Премия МУЗ-ТВ" больше напоминала шоу фриков. Казалось, звезды словно соревнуются меж собой, кто больше оскандалится. Многометровую косу Мии Бойки несли семеро охранников. Даня Милохин не смог определиться, будет он сегодня мальчиком или девочкой, поэтому пришел в полуплатье-полукостюме. Моргенштерн приехал в инвалидном кресле, без конца матерясь и показывая средний палец. Ольгу Бузову принесли в золотой клетке – она выпорхнула из нее и стала биться раненой птицей в припадке, причитая: "Твои слова водица, я не хотела разводиться". Словом, эпатаж и провокация!

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

На этом фоне Анна Семенович выглядела скромно и почти невинно. "Для меня главное – не делать пошлятины, – призналась артистка за кулисами церемонии. – Что-то прикольное или весело – да. Но без похабщины".

Оценила, например, Анютка образ Дани Милохина. "Это очень крутая тема, – считает исполнительница. – На прошлой церемонии такой костюм – с одной стороны платье, а с другой брюки – был у меня. Просто у меня был более взрослый вариант, а у Даня еще – совсем молодой мальчишка".

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

"Я против пошлого хайпа, – подчеркнула интеллигентная Семенович. Я – за добрый хайп. Такой всегда приветствую!"

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Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Автор: 8 июня 2021, 12:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Семенович выставила напоказ большой живот

комментарии

Ответить:

Гость756775
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Гость755833
бляяяя... шо с ней, свиноматка реальная, писец полный(((((((((((((((((
А вы правда думаете,что все женщины в мире должны весить не больше 50 кг? А что остальным 99% делать?
А я люблю Семёнович в теле
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Такая сочная . МММ...мишка.
Гость760241
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Нельзя так оскорблять. На себя все посмотрите
Гость775411
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Корова дойная
Гость755833
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коровище дойное
Гость755833
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бляяяя... шо с ней, свиноматка реальная, писец полный(((((((((((((((((
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