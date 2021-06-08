Сексуальная Семенович объявила войну похабщине и пошлости

В Анне Семенович прекрасно все – и формы, и содержание. В очередной раз певица доказала это на "Премии МУЗ-ТВ", где потрясла собравшихся своим дерзким образом в стиле "диско". Объемные плечи, кудри, яркий мейкап – все было продумано до мелочей!

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