"Родили!": сияющая Утяшева сообщила о пополнении в семье

На видео Ляйсан Утяшева выполняет упражнение. В какой-то момент звезда поднимает руки вверх, а на ее коленях оказывается маленький щенок. Она трогательно целует его. Следующие кадры, видимо, демонстрируют повседневную жизнь малыша. Он радостно бегает вокруг хозяйки во время съемок, сопровождает ее на вечеринках и помогает работать.
Гимнастка призналась, что питомец был ее большой мечтой, и вот она сбылась. Она поблагодарила питомник за теплое и ответственное отношение. "Добро пожаловать в семью!" – написала дива.
Видео собрало большое количество лайков, а поклонники просто пришли в восторг от пополнения в звездной семье. Они отметили, что собаке крайне повезло попасть к таким хорошим людям, а также оставили большое количество теплых слов. Некоторые из них даже получили ответ от Ляйсан Утяшевой.
"Будто родили ее на видео! Вот это счастье", "Кто говорит, что счастье не купить за деньги, тот никогда не покупал щенка. С новым членом семьи!", "Поздравляем с пополнением! Очень интересный и важный этап", "Чудесно! Вы невероятно прекрасны", "Лапочке повезло с такой хозяйкой", "Какая хорошенькая!", "Малышка сладкая! Вы красавица!", "Бусинка! Такое счастье", – восхитились комментаторы.
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