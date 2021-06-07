Давно уже не девочка: Сябитова в уродливых колготках пожаловалась на нехватку адреналина

Ведущая шоу "Давай поженимся!" призналась, что обожает участвовать в спортивно-развлекательных программах. Роза Сябитова пробовала свои силы в проектах "Форт Боярд", "Большие гонки", "Без страховки" и других.
По словам Розы, в таких программах она может проявить силу воли, поработать над страхами, почувствовать себя патриотом. Ко всему прочему, в последнее время Сябитовой не хватает адреналина и стресса. Телеведущая любит пощекотать себе нервы и виной тому ее спортивное прошлое. Когда-то знаменитость серьезно занималась фигурным катанием.
Сябитова решила узнать у подписчиков личного микроблога, как ее появления в экстремальных шоу смотрятся со стороны. 59-летняя теледива опасается, что выглядит нелепо, ведь давно уже не девочка.
Большинство поклонников поддержало стремление звезды "Давай поженимся!" к экстриму. Розе советуют заниматься тем, чем хочется, но не забывать при этом о здоровье. Рвать жилы ради победы в программе, которую забудут через неделю после завершения – плохая идея, считают пользователи Сети, поэтому надо немного успокоиться.
Также, общаясь с подписчиками, Роза Сябитова рассказала о проблемах с венами в ногах. Из-за недуга теледива вынуждена носить уродливые компрессионные колготки, которые почти никогда ни с чем не сочетаются. "В ущерб красоте я выбираю здоровье", – поделилась знаменитость.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Версии о встрече Байдена и Путина
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Отдых в России это дно
Верую в всевышнего
Йога
Она спасла мою жизнь
Где найти нормальную женщину?
Гадание
Питьевая вода из колодца/скважины