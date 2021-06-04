Любвеобильного Киркорова сняли в обнимку с атлетичными красавцами

Филипп Киркоров приехал на встречу со сборной России по футболу и горячо поддержал спортсменов.

Накануне футбольного матча с участием команд России и Болгарии король российской поп-музыки приехал на тренировку нашей национальной сборной. Артист захотел поддержать ребят, а также встретиться с "легендой спорта" – главным тренером Станиславом Черчесовым. Кроме того, Филиппу Киркорову предстоит на игре исполнить Гимн России, и он уже готовится к этому важному событию.

В своем инстаграм-аккаунте певец показал, как прошла встреча с футболистами, которую сам артист назвал исторической. Киркорову удалось обняться и сфотографироваться как с самим Черчесовым, так со всеми игроками сборной. Также артист примерил на себя футбольную форму и попробовал забить гол самому Артему Дзюбе. Вместе с знаменитым отцом в гости к футболистам приехал его сын Мартин, который тоже был очень рад познакомиться с командой и попробовать свои силы в игре.

Воодушевленный встречей Киркоров призвал поклонников завтра активно болеть за наших спортсменов. А подписчики в ответ похвалили певца за то, что тот приучает сына к спорту, поблагодарили артиста за поддержку российской сборной и пожелали команде удачи на предстоящей игре.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как Филипп Киркоров развлекся на камеру с лохматым самцом.