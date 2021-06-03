"Реву": Утяшева объявила о завершении важного этапа в личной жизни

Накануне известная гимнастка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте очень трогательный пост, в котором рассказала о закрытии своего танцевального шоу BOLERO. Авторский проект спортсменки существовал четыре года, но пришло время его завершить. Как считает сама Ляйсан Утяшева, все хорошее должно когда-то заканчиваться.
Гимнастка призналась, что это шоу очень много значило для нее и стало разрывом всех стереотипов. Уже состоялся последний показ BOLERO, но Утяшевой до сих пор сложно в это поверить и невозможно говорить об этом без слез. Этот проект стал мечтой Ляйсан, которая сбылась. Она написала:
"Для меня Болеро больше, чем просто шоу. Оно навсегда останется в моем сердце. Но пришла пора закрывать эту дверь и открывать новую."
Гимнастка сердечно поблагодарила всех своих единомышленников и тех людей, которые помогли ей создать этот крутой проект. В ответ фолловеры поблагодарили Утяшеву за шоу и назвали ее настоящим Артистом с большой буквы.
Напомним, несколько дней назад Ляйсан Утяшева презентовала свой новый проект – шоу "Дерзкая готовка", первой гостьей которого стала актриса Агата Муцениеце.
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