Караулова впервые стала мамой: Спасибо, что выбрал нас

Артистка показала две черно-белые фотографии, на которых она запечатлена сразу после появления малыша на свет. Певица родила мальчика. Супруг звезды присутствовал на родах и поддерживал возлюбленную.
"Спасибо, что выбрал нас, мой невероятный мальчик! Мы с папой не подведем! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Юлианна Караулова. Пользователи Сети тут же поздравили артистку с появлением малыша. Они пожелали маме и новорожденному здоровья.
"Юлеееень! Ураааа! Наконец наш друган решил появится на свет", "Поздравляю тебя и Андрея! Будьте счастливы! Вы прекрасны!", "Нет слов, чтобы передать мой уровень счастья, поздравляю Вас", – написали в комментариях.
Напомним, о беременности Юлианны Карауловой стало известно в конце зимы этого года. Певица выпустила клип, в котором показала округлившийся живот. После этого звезда перестала скрывать интересное положение и начала делиться с поклонниками снимками без цензуры.
Чтобы запечатлеть важный момент жизни, Юлианна Караулова сделала несколько фотосессий, в том числе и в обнаженном виде. Правда, не все оценили откровенность артистки, отметив, что подобный контент не стоит выкладывать на всеобщее обозрение.
Популярные темы форума
Где работает Анфиса и кем?
Не могу начать новые отношения
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Йога
Верую в всевышнего
Кого выберет Тимати в Холостяке?
Отдых в России это дно
Непереносимость лактозы
Питьевая вода из колодца/скважины
Гадание