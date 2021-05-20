"Куда муж смотрит?": россияне заклевали полуголую беременную Караулову

Весной этого года стало известно, что 32-летняя Юлианна Караулова готовится стать мамой.

Звезда утаивала от общественности свое интересное положение почти полгода. Интригу артистка раскрыла, выпустив клип на песню "Так сильно". Она показала округлившийся живот и подтвердила слухи о беременности.

В четверг Юлианна Караулова опубликовала в личном блоге черно-белые фотографии, на которых предстала полуобнаженной. Из одежды на артистке лишь трусы, а интимные части тела она прикрыла руками.

Подписчики с восторгом приняли снимки, отметив, что звезде идет быть беременной. Также некоторые начали гадать, кто же родится у певицы – мальчик или девочка. Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал Юлианну Караулову за столь откровенные снимки. Народ удивило, что супруг разрешил звезде опубликовать кадры, на которых она почти без одежды.

"И обязательно, чтобы быть в тренде, надо голые фото беременной выставлять. Эти артисты так боятся отстать друг от друга ,что скоро роды во всей красе будут показывать (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Если муж разрешает такое выставлять, то он походу вафельник", "Куда твой муж смотрит? Пошлячка", "Зачем, Юль?" – возмутились в комментариях недовольные.

Напомним, ранее Юлианна Караулова пожаловалась, что после объявления о беременности на нее посыпались непрошенные советы и критика. Например, звезде писали, что она уже старовата для того, чтобы стать мамой. Артистка старается не реагировать на негатив в свой адрес и занимается подготовкой к родам. Малыш должен появиться на свет в начале лета.