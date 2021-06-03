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Шоу-бизнес
Оскандалившаяся Лариса Долина отбилась от травли

Оскандалившаяся Лариса Долина отбилась от травли

После скандала со звездой "ТикТок" Валей Карнавал на Ларису Долину обрушилась волна критики.
прочитано 31 раз

Певица сравнила девушку с "урюпинским бомжом", а своего любимчика Александра Панайотова с королевой Великобритании. Знаменитость не понимает, откуда на ее странице в "Инстаграм" столько ненависти и пожеланий смерти.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Однако от своих слов исполнительница отказываться не собирается. Недавно скандал принял новые обороты. Лариса Долина разместила в своем аккаунте видео, где объяснила, что не переходила на личности и не обижала саму Валю Карнавал. Артистка отметила, что только прокомментировала ее вокальные данные и сравнила со своими учениками.

По словам артистки, она высказала свое мнение лишь о музыкальных навыках. Травля хейтеров певице надоела. Она отметила, что не терпит хамства.

Напомним, конфликт между Ларисой Долиной и Валей Карнавал произошел на ютуб-шоу Максима Галкина "Музыкалити". Юная знаменитость активно отстаивала право каждого человека на занятие музыкой, но певица с ней не согласилась. Она заявила, что надо много трудиться, чтобы называть себя исполнителем. Все желающие, по ее мнению, могут лишь петь на кухне.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2021, 15:00 Источник: Телеграм-канал "Только никому" • Требует проверки
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Как девочка: 65-летняя Долина в дерзком мини затмила юных красоток

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