Оскандалившаяся Лариса Долина отбилась от травли

Певица сравнила девушку с "урюпинским бомжом", а своего любимчика Александра Панайотова с королевой Великобритании. Знаменитость не понимает, откуда на ее странице в "Инстаграм" столько ненависти и пожеланий смерти.
Однако от своих слов исполнительница отказываться не собирается. Недавно скандал принял новые обороты. Лариса Долина разместила в своем аккаунте видео, где объяснила, что не переходила на личности и не обижала саму Валю Карнавал. Артистка отметила, что только прокомментировала ее вокальные данные и сравнила со своими учениками.
По словам артистки, она высказала свое мнение лишь о музыкальных навыках. Травля хейтеров певице надоела. Она отметила, что не терпит хамства.
Напомним, конфликт между Ларисой Долиной и Валей Карнавал произошел на ютуб-шоу Максима Галкина "Музыкалити". Юная знаменитость активно отстаивала право каждого человека на занятие музыкой, но певица с ней не согласилась. Она заявила, что надо много трудиться, чтобы называть себя исполнителем. Все желающие, по ее мнению, могут лишь петь на кухне.
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