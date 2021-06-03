Кристина Орбакайте рассказала о тяжелом характере сына

Кристина Орбакайте пооткровенничала о своих детях. В частности, певица поведала, каким считает старшего наследника – Никиту Преснякова.



Звезда заявила, что у 30-летнего отпрыска на все есть свое мнение. Она счастлива, что парень рано стал самостоятельным. Характер у Никиты Преснякова, судя по словам Кристины Орбакайте, непростой.

В нем артистка видит себя, передает телеканал "360". Она призналась, что раньше тоже была весьма категорична. Особенно, если дело касалось несправедливости. В детстве дочери Аллы Пугачевой даже дали прозвище Спичка за взрывной темперамент.

Кроме того, исполнительница поведала о сходстве Никиты Преснякова с британским принцем Гарри. Оба мужчины имеют рыжий цвет волос. Сын Кристины Орбакайте появился на свет в Лондоне. Знаменитость призналась, что в семье так и зовут в шутку Никиту – принцем Гарри. По словам артистки, похож на герцога Сассекского наследник и своими суждениями и поступками.

Напомним, 21 мая Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет. В честь круглой даты звезда устроила вечеринку, на которой собрала многочисленную родню и друзей. Ведущим праздничного мероприятия стал муж Аллы Пугачевой Максим Галкин. Кроме того, в честь своего юбилея Кристина Орбакайте сделала документальный фильм о себе.