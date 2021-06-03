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Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте рассказала о тяжелом характере сына

Кристина Орбакайте рассказала о тяжелом характере сына

Кристина Орбакайте пооткровенничала о своих детях. В частности, певица поведала, каким считает старшего наследника – Никиту Преснякова.
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Звезда заявила, что у 30-летнего отпрыска на все есть свое мнение. Она счастлива, что парень рано стал самостоятельным. Характер у Никиты Преснякова, судя по словам Кристины Орбакайте, непростой.

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 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

 Никита Владимирович Пресняков

Никита Владимирович Пресняков Музыкант

В нем артистка видит себя, передает телеканал "360". Она призналась, что раньше тоже была весьма категорична. Особенно, если дело касалось несправедливости. В детстве дочери Аллы Пугачевой даже дали прозвище Спичка за взрывной темперамент.

Кроме того, исполнительница поведала о сходстве Никиты Преснякова с британским принцем Гарри. Оба мужчины имеют рыжий цвет волос. Сын Кристины Орбакайте появился на свет в Лондоне. Знаменитость призналась, что в семье так и зовут в шутку Никиту – принцем Гарри. По словам артистки, похож на герцога Сассекского наследник и своими суждениями и поступками.

Напомним, 21 мая Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет. В честь круглой даты звезда устроила вечеринку, на которой собрала многочисленную родню и друзей. Ведущим праздничного мероприятия стал муж Аллы Пугачевой Максим Галкин. Кроме того, в честь своего юбилея Кристина Орбакайте сделала документальный фильм о себе.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2021, 10:54 Источник: Ютуб-канал Кристины Орбакайте ✓ Надежный источник
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Помолодевшая Орбакайте разгадала страшную загадку

комментарии

Ответить:

Гость763632
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Рыжий? С трудным характером? Похож на принца Гарри? Да всем по фигу! Главное то, что к своим тем десяткам лет нет ни нормальной профессии, ни нормального заработка. Бездельник! Трутень, живущий за чужой счет (бабушки, мамы, папы).
Госто
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На принца Гарри никто не хочет быть похож, простодушная ты и не образованная. Вон пусть на сына Нарской похож будет, не умом ни талантом
Гость760241
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Мамины замужества, хотя бы не унаследовал, характерец прибалтийский. ничего хорошего в семейной жизни
1

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