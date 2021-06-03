Инцидент в Монтесито: возле дома Меган Маркл и принца Гарри найдены человеческие кости

Рабочие обнаружили неизвестные останки совсем рядом с особняком Меган Маркл и принца Гарри.

Как известно, герцог и герцогиня Сассекские в настоящее время проживают в роскошном особняке в Монтесито, который они приобрели в прошлом году. Дом пары находится в фешенебельном районе, поэтому неожиданная находка рабочих стала настоящим происшествием для всех его жителей. Человеческие кости были обнаружены во время ландшафтных работ возле жилища Меган Маркл и принца Гарри.

Испуганные рабочие сразу вызвали полицию, которая отправила подозрительную находку на экспертизу. В ходе расследования ученые-антропологи выяснили, что найденные останки могут принадлежать еще коренным жителям этих мест – членам племени чумаши, которые обитали в районе современного Монтесито 11 тысяч лет назад. В результате следователи удостоверились, что таинственная находка не имеет никакого отношения к нынешним владельцам особняка, но неприятный осадок все равно остался.

Напомним, что знаменитые супруги купили дом у российского предпринимателя почти за 15 миллионов долларов, а сам он ранее заплатил за эту недвижимость чуть ли не вдвое больше. По соседству с принцем Гарри и его супругой живут и другие американские знаменитости. При этом не все жители городка рады известным соседям. После переезда герцогов Сассекских горожане стали жаловаться на обилие туристов и папарацци, которые нарушают размеренную жизнь Монтесито – об этом рассказал "Spletnik".

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Меган Маркл, находящаяся на поздних сроках беременности, планирует рожать дома.