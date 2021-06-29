Появившаяся на обложке беременная Арзамасова произвела фурор

Недавно стало известно, что скоро в семье актрисы случится пополнение. Однако это совсем не мешает звезде продолжать активную деятельность.

Елизавета Арзамасова находится на позднем сроке беременности, но не перестает работать. Ранее она уже рассказала, что все еще снимается в кино, играет в театре и записывает песни. Актриса чувствует себя прекрасно и невероятно счастлива, а потому останавливаться на достигнутом пока не собирается. Однако она успокоила поклонников и отметила, что при первых же противопоказаниях будет слушаться врача и не станет делать ничего, что может навредить ей или малышу.

Сегодня актриса опубликовала солнечную обложку журнала со своей фотографией. На кадре она лежит на траве в ярко-желтом платье. В руках артистка держит крошечную ромашку. Она подписала, что фото было сделано в "Царицыно" для июльского номера.

Супруга Ильи Авербуха славится не только своим талантом, но и исключительно положительной аурой, которую ей удается создавать вокруг себя. Под постами Елизаветы Арзамасовой практически невозможно найти негативные комментарии. Как знаменитость делать это – остается лишь гадать.

Снимок звезды произвел настоящий фурор. "Красота", "Ухоженная, красивая, теплом так и веет", "Беременность Вам к лицу, безумно красиво", "Романтичная и загадочная. Очень позитивный образ", "Ну, очень красиво!", "Какое нежное фото, просто королева", "Волшебная, такая сказочная", – ахнула публика.

