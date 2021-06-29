Появившаяся на обложке беременная Арзамасова произвела фурор

Елизавета Арзамасова находится на позднем сроке беременности, но не перестает работать. Ранее она уже рассказала, что все еще снимается в кино, играет в театре и записывает песни. Актриса чувствует себя прекрасно и невероятно счастлива, а потому останавливаться на достигнутом пока не собирается. Однако она успокоила поклонников и отметила, что при первых же противопоказаниях будет слушаться врача и не станет делать ничего, что может навредить ей или малышу.
Сегодня актриса опубликовала солнечную обложку журнала со своей фотографией. На кадре она лежит на траве в ярко-желтом платье. В руках артистка держит крошечную ромашку. Она подписала, что фото было сделано в "Царицыно" для июльского номера.
Супруга Ильи Авербуха славится не только своим талантом, но и исключительно положительной аурой, которую ей удается создавать вокруг себя. Под постами Елизаветы Арзамасовой практически невозможно найти негативные комментарии. Как знаменитость делать это – остается лишь гадать.
Снимок звезды произвел настоящий фурор. "Красота", "Ухоженная, красивая, теплом так и веет", "Беременность Вам к лицу, безумно красиво", "Романтичная и загадочная. Очень позитивный образ", "Ну, очень красиво!", "Какое нежное фото, просто королева", "Волшебная, такая сказочная", – ахнула публика.
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