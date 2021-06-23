"Я очень расстраиваюсь": Арзамасова заговорила о хейте в свой адрес

Елизавета Арзамасова объяснила, в каких случаях ее задевают негативные комментарии поклонников.

В конце прошлого года звезда "Папиных дочек" вышла замуж за известного хореографа Илью Авербуха. Разница в возрасте между супругами составляет 21 год – этот факт очень смутил некоторых поклонников звезды. Елизавета Арзамасова начала получать негативные комментарии в соцсетях, которых стало еще больше после известия о беременности актрисы.

Несмотря на свой достаточно юный возраст, Лиза очень мудро относится к хейту. Женщина вполне спокойно воспринимает негатив. Она понимает: если человек пишет гадости, значит у него самого что-то болит. Поэтому критику посторонних людей Арзамасова не воспринимает всерьез. Однако ее очень расстраивает, когда что-то плохое о ней читают ее близкие люди, в частности, бабушка и дедушка. Они гораздо более восприимчивы, поэтому, увидев негатив в адрес Лизы, сразу звонят внучке. Что касается самого Авербуха и матери актрисы, то они далеки от соцсетей, поэтому комментарии хейтеров их не тревожат.

В интервью порталу "Вокруг ТВ" Арзамасова также рассказала, что она рада возможности высказываться в "Инстаграм". Ее страница – всегда первоисточник. Актриса дает о себе ровно столько информации, сколько хочет. При этом плохие комментарии она не читает, а на другие сайты и вовсе почти не заходит.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о сотрудничестве Елизаветы Арзамасовой с фондом "Старость в радость".