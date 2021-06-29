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Шоу-бизнес
Разведенная Кардашьян опасается за свою жизнь из-за скандального прошлого

Разведенная Кардашьян опасается за свою жизнь из-за скандального прошлого

Ким Кардашьян боится, что после развода с Канье Уэстом она не сможет построить новые гармоничные отношения с мужчиной.
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Еще в феврале этого года Кардашьян и Уэст развелись после шести лет брака. А уже несколько недель назад рэпер был замечен в компании известной модели Ирины Шейк – в Сети паре сразу приписали роман. Что касается самой Ким Кардашьян, то, несмотря на различные слухи, она все еще одна и, судя по всему, ее одиночество может затянуться.

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 Ким (Кимберли) Кардашьян-Уэст

Ким (Кимберли) Кардашьян-Уэст актриса, модель

Красавица-брюнетка никогда не скрывала подробностей своего брака и многими личными деталями делилась в собственном телешоу. Теперь же Ким поняла, что у публичности есть обратная сторона. Как рассказал один из приятелей знаменитости, звезда опасается, что мужчины побоятся сближаться с ней из-за ее скандального прошлого, поэтому ей будет трудно устроить свою личную жизнь. Кроме того, Кардашьян считает, что и сама она нескоро сможет довериться другому мужчине. С Уэстом она несколько лет состояла в дружеских отношениях, поэтому постепенно привыкла.

При этом все подруги Ким уже горят желанием познакомить ее с самыми достойными женихами. Как только экс-супруга Уэста будет готова к новым отношениям, знакомство будет сразу организовано. Сейчас теледива целиком погружена в себя, и сердце ее пока совершенно свободно – об этом сообщил портал Woman.ru.

Ранее "Дни.ру" писали о том, на какие радикальные меры пошел Канье Уэст после развода с Ким Кардашьян.

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Ким Кардашьян. Фото: E! Entertainment/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 29 июня 2021, 06:43 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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