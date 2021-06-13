Уэст пошел на радикальные меры после развода с Кардашьян

О том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст подали на развод, стало известно зимой этого года.

О размолвке в отношениях пары поговаривали уже давно, однако супруги старательно делали вид, что все хорошо. Они публиковали совместные снимки в "Инстаграм", появлялись на ковровых дорожках и признавались в любви. По слухам, Ким Кардашьян было непросто жить с Канье Уэстом, у которого не так давно диагностировали биполярное расстройство.

Судя по всему, после расставания инстадива старается сохранить с экс-мужем хотя бы видимость дружеских отношений. На днях она поздравила отца своих детей с днем рождения, написав, что всегда будет его любить. А вот Канье Уэст, кажется, не собирается играть в эти игры.

Как оказалось, сразу после разрыва он пошел на отчаянный шаг и тут же отписался от всех родственников жены в "Твиттере". Стоит отметить, что по современным меркам такое поведение выглядит довольно рискованно.

Впрочем, кажется, Канье Уэст меньше всего переживает по поводу того, что о нем подумают окружающие. По слухам, не успев до конца развестись, рэпер уже закрутил новый роман. И не абы с кем, а с Ириной Шейк. Якобы пару заметили на отдыхе, да и свой день рождения музыкант провел тоже с ней. Поговаривают, что Ким Кардашьян в курсе этих отношений и одобряет выбор экс-мужа.