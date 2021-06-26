"Боже, дай ей шанс!": Беды преследуют угасающую в коме МакSим

Яркая и жизнерадостаная артистка в миг оказалась на волоске от смерти. Певица МакSим прошла путь от блеска софитов до катастрофического падения в бездну.

"Когда я умру, я стану ветром и буду жить над твоей крышей", — душераздирающе пела МакSим во времена счастливой жизни. Совсем недавно эта милая рыжеволосая артистка с треками о порывах нежных чувств подавала большие надежды. Вернувшись на сцену после продолжительного перерыва, звезда не подозревала, что на нее обрушится тяжкий недуг. На певицу МакSим словно свалилось проклятие: пневмония, кома, борьба за возможность дышать.

Остается лишь надеяться, что 38-летняя артистка выкарабкается. Уже неделю МакSим находится без сознания. 19 июня стало известно, что врачи подключили звезду к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Тогда поражение легких артистки составляло 40%, а сейчас, по последним данным телеграм-канала "Только никому...", превысило 80%. Эта критическая ситуация может скоропостижно привести к летальному исходу.

Фанаты молятся за певицу МакSим и оставляют в инстаграм-аккаунте артистки трогательные сообщения. "Живи, родная, только живи. Ради себя, ради деток. Ты сможешь, по-другому никак", "Господи, хоть бы спасли!", "Молю, живи, МакSим! Поем тебя! Любим тебя!", "Боже, дай ей шанс! Столько людей просят", "Борись! Борись до последнего! Ты справишься! Мы тебя очень ждем! Реву, как мне ее жалко", — написали россияне к последнему посту звезды.