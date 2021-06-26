Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Суббота
26 июня
Лента новостей
17:16
"Меня пугает внешний вид Бузовой": Лена Миро жестко раскритиковала инста-диву
16:41
Тяжелобольную экс-супругу Аршавина упрекнули в манипуляции ребенком
16:36
Американский ракетный эсминец отправился в Черное море
16:24
Владимир Меньшов заразился коронавирусной инфекцией
16:22
"Боже, дай ей шанс!": Беды преследуют угасающую в коме МакSим
15:59
Кровавые разборки в Иваново: подозреваемый задержан
15:50
Харатьян без штанов вызвал удивление у коллег
15:42
В московском метро на пути упал пассажир
15:30
В Улан-Удэ молодой человек помочился на крышу храма
15:29
Вакцина "Спутник Лайт" вышла в гражданский оборот
15:20
Ударившейся в работу Навке быстро нашли замену: Роскошные красотки
14:44
"Под чем оно?": корчащегося и хихикающего Милохина со стеклянными глазами отправили к наркологу
14:38
На фестивале "Жара" Бузова спела под фонограмму: Так может каждый
14:30
Политик Волга: Зеленский своей риторикой ведет Украину к полной изоляции
14:05
Тяжелобольная Слава теряет память
13:46
Перелом и многочисленные синяки: Тюльпанова с травмами оказалась в больнице
13:12
"Ты мою душу не тронешь": Бородина впервые прокомментировала развод
12:51
Бурунов резко высказался о Петрове
12:50
За сутки коронавирусом заразились 21 665 россиян
12:37
Звезда "Ранеток" рассказала о сексе с коллегой по группе: Многие офигели
12:26
"Как жаба": Растолстевшую Буланову перестали узнавать
12:07
Алика Смехова показала могилу Валерия Золотухина
11:48
"Была готова на все": Зудина вскрыла подноготную романа с Табаковым после обсуждения измен
11:45
Ведущий "Матч ТВ" вывел Бузову на чистую воду после скандального эфира
11:39
"Старческий маразм": Успенская вызвала оторопь откровенным фото
11:26
Украинские эксперты: европейские страны начали воспринимать Крым и Донбасс частью России
11:12
Сына Валерии настигли большие проблемы из-за родства со звездой
11:06
Повалий шокировала подробностями романа с Басковым
10:53
"Не могу себе позволить": Оголивший брюхо Киркоров взъелся на россиян
10:52
Аналитик Чалый о загнавшем себя в ловушку Лукашенко: Нет возможности открутить назад
10:37
Известная артистка обвинила Пугачеву в некомпетентности и грубости
10:12
Округлившаяся 36-летняя звезда "Голоса" Спиридонова сообщила о долгожданной беременности
08:09
Забывший о трагедии во Флориде Джо Байден прилюдно оконфузился
06:09
Беременная Костенко рассказала об угрозах и травле
04:03
Бывшего мужа известной телеведущей обвинили в развращении малолетних
02:03
"Как же устала": Заворотнюк захотела сбежать в деревню
23:58
"Отвратительно!": выставившая напоказ натруженные конечности Волочкова вызвала омерзение
23:37
Что будет с курсом рубля в июле
22:03
Захарова заявила о подготовке "цветной революции" в Белоруссии
22:03
Россияне возмущены повышением тарифов ЖКХ: Посмотрите, что Байден делает!
21:43
"Все же видно!": бывшую пассию Казаченко застукали на улице без нижнего белья
21:05
Белорусский политолог Усов: Отсутствие санкций создает "тепличные" условия для авторитаризма
21:04
"Ошибаются все": Елена Воробей публично обратилась к дочери
20:18
Какие лекарства нельзя принимать летом: мнение врачей
20:09
Калечащую психику детей Айзу просят остановиться: Это отвратительно
19:54
Ученые назвали ранние симптомы тяжелой формы COVID-19
19:52
"Болен туберкулезом": Топалов довел Валерию до слез
19:47
"Докатился": россияне врезали спутавшемуся с Бузовой Маликову
19:45
Москвичам пообещали град и потопы после аномальной жары
18:57
Похудевшая Джанабаева бросила двухмесячную дочь и побежала на сцену
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Все же видно!": бывшую пассию Казаченко застукали на улице без нижнего белья
"Говорит, что я продажный альфонс": пасынок Макеевой влез в скандальные любовные разборки
Ковалевский призвал силовиков к борьбе против Лукашенко: Ваша жизнь – разменная монета
В России заявили о готовности ударить по цели после прохода британского эсминца
"Нет больше свидетелей": развязавшей секc-скандал Прокловой нанесли новый удар
Латушко: Нелегитимная власть Лукашенко превратила Белоруссию в страну-изгоя
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Боже, дай ей шанс!": Беды преследуют угасающую в коме МакSим

"Боже, дай ей шанс!": Беды преследуют угасающую в коме МакSим

Яркая и жизнерадостаная артистка в миг оказалась на волоске от смерти. Певица МакSим прошла путь от блеска софитов до катастрофического падения в бездну.
прочитано 690 раз

"Когда я умру, я стану ветром и буду жить над твоей крышей", — душераздирающе пела МакSим во времена счастливой жизни. Совсем недавно эта милая рыжеволосая артистка с треками о порывах нежных чувств подавала большие надежды. Вернувшись на сцену после продолжительного перерыва, звезда не подозревала, что на нее обрушится тяжкий недуг. На певицу МакSим словно свалилось проклятие: пневмония, кома, борьба за возможность дышать.

ПО ТЕМЕ

Состояние лежащей в коме певицы МакSим ухудшилось

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Остается лишь надеяться, что 38-летняя артистка выкарабкается. Уже неделю МакSим находится без сознания. 19 июня стало известно, что врачи подключили звезду к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Тогда поражение легких артистки составляло 40%, а сейчас, по последним данным телеграм-канала "Только никому...", превысило 80%. Эта критическая ситуация может скоропостижно привести к летальному исходу.

Фанаты молятся за певицу МакSим и оставляют в инстаграм-аккаунте артистки трогательные сообщения. "Живи, родная, только живи. Ради себя, ради деток. Ты сможешь, по-другому никак", "Господи, хоть бы спасли!", "Молю, живи, МакSим! Поем тебя! Любим тебя!", "Боже, дай ей шанс! Столько людей просят", "Борись! Борись до последнего! Ты справишься! Мы тебя очень ждем! Реву, как мне ее жалко", — написали россияне к последнему посту звезды.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Певица МакSим. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 июня 2021, 16:22 Источник: Телеграм-канал "Только никому..." ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

комментарии

Ответить:

Гость782373
Пожаловаться Ответить
Вот за нее я переживаю. Молодая, двое детей, талантливая. Но жизнь к ней несправедлива. Я помню ее совсем молоденькой. Держись, детка!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Под чем оно?": корчащегося и хихикающего Милохина со стеклянными глазами отправили к наркологу

Прежде такое состояние скрывали
Шоу-бизнес

Округлившаяся 36-летняя звезда "Голоса" Спиридонова сообщила о долгожданной беременности

Певица скоро впервые станет мамой
Шоу-бизнес

Тяжелобольная Слава теряет память

Из-за этого ей нелегко даются концерты

Шоу-бизнес

Харатьян без штанов вызвал удивление у коллег

Актер принимает участие в кинокартине "Гардемарины 1787. Война".

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+