Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат

Состояние тяжелобольной певицы МакSим ухудшилось. Ее отсоединили от аппарата ИВЛ.

38-летняя знаменитость угодила в ловушку смертельного вируса и поставила на уши всю страну. Россияне не перестают переживать за здоровье певицы МакSим и взывать к высшим силам. С прошлой недели обездвиженная артистка лежит в искусственной коме. Когда звезду доставили в больницу с поражением легких 40%, медики подключили ее к ИВЛ. Однако с течением времени недуг стал прогрессировать и аппарат перестал оказывать необходимую помощь дыхательной системе МакSим. Врачи выбрали для артистки иной путь.

Поскольку бессильное лечение неприемлемо для ужасающего состояния певицы, ее избавили от ИВЛ и подключили к другой, более мощной технике. Сейчас артистке помогает дышать Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО). Этот метод используется для поддержания жизни крайне тяжелых пациентов с пневмонией. Врачи рассчитывают, что он поможет артистке лучше ИВЛ. ЭКМО позволяет крови хорошо насыщаться кислородом.

О состоянии певицы МакSим высказался ее близкий друг. Он сообщил, что доктора надеются на спасение звезды, но давать позитивные прогнозы пока не решаются. "На ЭКМО Марину перевели два дня назад. Она находится в одиночной палате с отдельным постом наблюдения медсестрой", — поделился мужчина.