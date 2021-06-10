"Олег упадет в обморок!": Юдашкин скрыл интересное положение забеременевшей от живчика Газманова красотки

Олег Газманов живет с Мариной Муравьевой-Газмановой с декабря 1997 года, а в июле 2003-го они оформили отношения в ЗАГСе. Об истории их большой любви Марина написала книгу "Единственная. Нарисовать мечту". На презентации этой увлекательной биографии побывал друг семьи Валентин Юдашкин.

Когда Олег решил жениться на красавице Марине, та находилась уже на 4-м месяце беременности – ждали рождения дочери Марианны. Округлившийся живот было трудно скрывать. Но кутюрье Валентин Юдашкин придумал уникальное свадебное платье. Позже оно войдет в десятку лучших свадебных туалетов мира на тот период.

"Я до сих пор храню эскиз того платья, хотя ему уже больше 18 лет, – улыбается Марина. – Помню, как пришла к Юдашкину и сказала: "Валя, мы наконец-то женимся!" А он засмеялся и ответил: "Газмановы! Наконец-то! Не прошло и 15 лет!"

"Тогда Марианна была еще под платьем, – вспоминает модельер. – Но уже давала о себе знать и чуть-чуть выросла. А мы этого не учли – буквально за неделю фигура Марины изменилась. Поскольку и она – человек без опыта, и я не ждал, что невеста захочет быть в таком мини-платье. Это платье было совершенно коротким! И мы понимаем, что завтра свадьба, что Олег упадет в обморок, когда увидит. Поэтому в ночь перед свадьбой начали доделывать еще одну нижнюю юбку. Когда все было готово, я сказал: "Под этой юбкой растет моя будущая звезда, героиня! И очень хочу одеть ее на ее первый бал!"

Выбор Марины можно понять. Ведь Олег, хотя ему скоро 70 лет, остается живчиком – очень активным и подвижным человеком. И хотя он старше жены на 18 лет, гармонии в отношениях это не мешает!