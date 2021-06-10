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Шоу-бизнес
"Олег упадет в обморок!": Юдашкин скрыл интересное положение забеременевшей от живчика Газманова красотки

"Олег упадет в обморок!": Юдашкин скрыл интересное положение забеременевшей от живчика Газманова красотки

Олег Газманов живет с Мариной Муравьевой-Газмановой с декабря 1997 года, а в июле 2003-го они оформили отношения в ЗАГСе. Об истории их большой любви Марина написала книгу "Единственная. Нарисовать мечту". На презентации этой увлекательной биографии побывал друг семьи Валентин Юдашкин.
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Когда Олег решил жениться на красавице Марине, та находилась уже на 4-м месяце беременности – ждали рождения дочери Марианны. Округлившийся живот было трудно скрывать. Но кутюрье Валентин Юдашкин придумал уникальное свадебное платье. Позже оно войдет в десятку лучших свадебных туалетов мира на тот период.

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Олег Михайлович Газманов певец

"Я до сих пор храню эскиз того платья, хотя ему уже больше 18 лет, – улыбается Марина. – Помню, как пришла к Юдашкину и сказала: "Валя, мы наконец-то женимся!" А он засмеялся и ответил: "Газмановы! Наконец-то! Не прошло и 15 лет!"

"Тогда Марианна была еще под платьем, – вспоминает модельер. – Но уже давала о себе знать и чуть-чуть выросла. А мы этого не учли – буквально за неделю фигура Марины изменилась. Поскольку и она – человек без опыта, и я не ждал, что невеста захочет быть в таком мини-платье. Это платье было совершенно коротким! И мы понимаем, что завтра свадьба, что Олег упадет в обморок, когда увидит. Поэтому в ночь перед свадьбой начали доделывать еще одну нижнюю юбку. Когда все было готово, я сказал: "Под этой юбкой растет моя будущая звезда, героиня! И очень хочу одеть ее на ее первый бал!"

Выбор Марины можно понять. Ведь Олег, хотя ему скоро 70 лет, остается живчиком – очень активным и подвижным человеком. И хотя он старше жены на 18 лет, гармонии в отношениях это не мешает!

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 18:13
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