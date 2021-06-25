"Можно и нужно": Пригожин об интимных забавах в жару

Температурные рекорды в столице продолжают удивлять жителей. По словам синоптиков, последний раз такая аномальная жара была зафиксирована около ста лет назад.

В Сети от жары изнывают люди всех возрастов и самых разных статусов. Звезды отечественного шоу-бизнеса тоже не остаются в стороне. Оказалось, что некоторые из них уже даже нашли свои методы борьбы с высокими температурами. Одним из таких "первооткрывателей" оказался Иосиф Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что точно знает, как нужно спаться в такую погоду. Он убежден, что сейчас "можно и нужно" заниматься интимом, так как именно этот процесс приводит организм в "особое состояние". Он призвал всех россиян разнообразить и участить интимную жизнь. Однако о позах попросил у него не интересоваться.

Не так давно в программе "Музыкалити" выяснилось, что инициатором большинства утех в семье Иосифа Пригожина является он сам. В ходе игры артисты рассказали Максиму Галкину, что Валерия более спокойна в таких проявлениях. Однако ни тогда, ни сейчас продюсер не стал углубляться в детали.

Брак пары считается одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. При этом на одном из последних мероприятий внимание журналистов привлек тот факт, что певица внезапно разозлилась на супруга и повысила голос. Тогда она всего лишь попросила подержать его ее маску. До серьезной ссоры, к счастью, дело не дошло.

