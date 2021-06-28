"Она разгулялась": директор "Ленкома" ответил на обвинения надоевшей скандалистки Поргиной

Руководитель "Ленкома" признался, что вдова Николая Караченцова всем надоела, но уволить ее не могут. Дело в том, что российское законодательство защищает даже тех актеров, которые не участвуют в спектаклях.
Людмила Поргина выступает за отстранение Марка Варшавера от руководства учреждением культуры. Артистка считает, что он разваливает "Ленком". На телешоу она также говорила об интригах в театре и угрозах в свой адрес.
Марк Варшавер отрицает подобные обвинения. Ему смешны нападки зарвавшейся артистки. Директор "Ленкома" рассказал, что Людмила Поргина, не играющая в спектаклях с 2005 года, получает зарплату в размере 52 тысяч рублей в месяц.
Руководитель театра считает актрису неблагодарной, поскольку ей давно обеспечили достойную старость, а она хамит. По его словам, в свое время он выхлопотал ей звание заслуженной артистки, за которое у нее теперь есть солидная прибавка к пенсии – 30 тысяч рублей. Сама же пенсия равна 22 тысячам рублей.
Марк Варшавер отметил, что когда Николай Караченцов был жив и здоров, Людмила Поргина вела себя прилично и тихо. Потом же все изменилось. "Она разгулялась", – констатировал директор "Ленкома".
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