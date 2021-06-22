"Он меня уничтожит": вдова Караченцова заявила об угрозах в свой адрес

Обеспокоенная Людмила Поргина предупредила СМИ о том, что ей грозит серьезная опасность.

Недавно 72-летняя актриса громко возмутилась из-за того, что сейчас творится в ее родном театре "Ленком". Артистка обвинила нынешнего худрука Марка Варшавера в том, что тот убирает из репертуара театра достойные постановки и вообще предает память своего великого предшественника – Марка Захарова. С мнением вдовы Николая Караченцова согласна и Александра Захарова.

Сама вдова числится в штате "Ленкома" и много лет получает достойную зарплату, как сотрудница театра, но при этом на сцену не выходит. Смелые заявления Поргиной в адрес худрука теперь могут оставить актрису без зарплаты, которая ей необходима, и даже стоить ей жизни. Написав разоблачительную статью о театре, вдова Караченцова на всякий случай предупредила журналистов, что с ней может случиться несчастье из-за Варшавера, который грозит ее уничтожить. Женщина заявила: если она попадет под автомобиль, все должны сразу понять, чья это вина.

Сам Варшавер не согласен с позицией Поргиной и Захаровой. Как пишет ФАН, худрук в ответ обвинил актрис в распускании сплетен и даже заявил, что обе они получали роли по блату, благодаря известному мужу и отцу-худруку. Марк Варшавер уверен, что сейчас "Ленком" работает куда более продуктивно, чем под руководством его предшественника.

Ранее вдова Николая Караченцова поделилась другой щекотливой историей об Иннокентии Смоктуновском.