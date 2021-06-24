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Шоу-бизнес
Директор Ленкома плюнул в выдумщицу Поргину: Помню ее, когда она была еще разумная

Директор Ленкома плюнул в выдумщицу Поргину: Помню ее, когда она была еще разумная

Не так давно Людмила Поргина возмутилась по поводу того, что кресло директора Ленкома занимает Марк Варшавер.
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Артистка обвинила нового художественного руководителя в том, что тот "убивает" наследие своего предшественника Марка Захарова. По словам вдовы Николая Караченцова, после этого заявления она начала получать угрозы со стороны директора Ленкома. Звезда отметила, что опасается за свою жизнь и здоровье. "Если меня собьет машина, знайте, кто это", – подчеркнула Людмила Поргина.

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Марк Варшавер не стал терпеть обиду и ответил актрисе. "Поргина – большая придумщица, равных ей нет", – заявил худрук театра. Он добавил, что ему есть, чем заняться, кроме как продумывать заказное убийство. Директор напомнил, что платит актрисе достойную зарплату, несмотря на то, что в Ленкоме та практически не появляется. Также он отметил, что театр не лишал денег и Николая Караченцова, который из-за болезни последние годы не выходил на сцену.

Художественный руководитель подчеркнул, что актер был удивительным человеком, в отличие от его супруги. "Я помню ее, когда она была еще разумная", – рассказал Марк Варшавер. Он посмеялся на тем, что Людмила Поргина постоянно говорит, что работает в театре 50 лет. "Не работаете, а числитесь", – уточнил директор Ленкома.

Стоит отметить, что с позицией вдовы Николая Караченцова по поводу личности Марка Варшавера согласна и сестра Марка Захарова Александра. Правда, худрук считает, что под его руководством Ленком работает более продуктивно, ведь как минимум две актрисы не получают ролей по блату.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 24 июня 2021, 17:31 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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