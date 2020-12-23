"Зажралась!": коллеги набросились на решившую строиться и рожать Спиридонову из "Голоса"

В Москве у певицы и ее мужа в совместной собственности имеется большая совместная квартира в 100 "квадратов". Причем там даже отведено место под будущую детскую!
Но у Анастасии Спиридоновой есть и мечта – в старости жить в лесной избушке, наслаждаться природой, запахом сырой травы... И ничего не делать!
Сегодня певице 35 лет, но первые шаги к осуществлению задуманного она уже стала делать. "В уходящем году мы с мужем начали строить шале, – сообщила артистка. – Уже есть окна, двери, крыши, и, надеюсь, в новом, 2021-м, отметим новоселье".
Пока, правда, у Спиридоновой, как и у всех артистов, почти нет концертов, поэтому стройка движется не так быстро, как планировалось. "Теперь основной добытчик в семью – это муж, – говорит певица. – Ну а у меня были некоторые накопления. Правда, некоторые коллеги осуждают. Мол, зажралась – все сидят без денег, а я дачу строю. Но такие вещи планируются же заранее и к ним люди готовятся, формируют бюджет".
Раскрыл Настя и небольшой секрет: "У нас в новом доме будет сразу две детские комнаты, – призналась она. – Мы привыкли планировать все заранее. В том числе и детей. И сейчас упорно работаем над этим вопросом".
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