"Зажралась!": коллеги набросились на решившую строиться и рожать Спиридонову из "Голоса"

Анастасия Спиридонова – финалистка проекта "Голос" 2012 года и победитель первого сезона проекта "Три аккорда" на Первом канале. Уже более двух лет певица замужем. Но планирует ли становиться мамой? Об этом ее расспросил корреспондент "Дни.ру"за кулисами новогодней съемки канала Music Box Gold.



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