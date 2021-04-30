Убили прямо во время пения в забегаловке: выступление звезды "Голоса" оборвала жуткая трагедия

Анастасия Спиридонова – одна из самых ярких молодых эстрадных звезд. Финалистка шоу "Голос", победительница музыкальной телепередачи "Три аккорда" и шоу перевоплощений "Точь-в-точь!" на Первом канале, она многое перенесла и испытала.

Анастасия Спиридонова родилась в Караганде. В 10 лет она с семьей переехала в Россию, в город Великие Луки. А потом перебралась и в Москву – в столице будущая звезда окончила Государственный музыкальный колледж эстрадно-джазового искусства. Тогда же начался ее путь на большую сцену.

"Я очень много лет работала в кабаке, – рассказала певица. – Десять лет пела в разных ресторанах, и абсолютно этого не стыжусь. К тому же многие знаменитые артисты прошли кабацкую школу. Я же начинала с забегаловок – с заведений с пластмассовыми столиками без скатертей у метро. Однажды, помню, ко мне там подошел мужик и попросил спеть "Владимирский централ", протягивая пять тысяч".

"В одном месте я работала с 9 вечера до 9 утра, заказов было немерено, – вспоминает Спиридонова. – Мы так косили бабки! Но это быстро закончилось".

Очередное выступление Анастасии оборвала жуткая трагедия. "Помню, как я стою на маленьком пятачке два на два метра и в семнадцатый раз пою "Не смотри ты по сторонам", – рассказала Спиридонова в шоу "Алена, блин!" – И вдруг ко мне на мои остроносые туфли прилетает кровища – будто с ножа смахнули. Убили человека. Прямо во время моего выступления в забегаловке. Началась драка. Я спряталась за бордовой шторкой и увидела, что охрана никак на потасовку и убийство никак не реагирует, не вызывает полицию. Тогда я поняла, что мне 20 лет, я девочка, а на моих глазах убивают человека, поэтому надо валить!"