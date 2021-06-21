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Шоу-бизнес
Обрюзгший Петросян приуныл рядом со счастливой женой

Обрюзгший Петросян приуныл рядом со счастливой женой

Несмотря на пандемию, Татьяна Брухунова и Евгений Петросян полетели отдыхать на Мальдивы.

Продолжение: Супруга Петросяна удивила откровенными фотографиями с пляжа

прочитано 447 раз

Супруга юмориста активно делится с подписчиками своего блога кадрами из отпуска. Она публикует фотографии в купальнике на фоне лазурных пляжей, чем приводит поклонников в абсолютный восторг.

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Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

В "Сторис" инстаграм-аккаунта Татьяна Брухунова выложила несколько видео с прогулки на катере. Жена Евгения Петросяна радостно улыбается и явно испытывает восторг от встречи с дельфинами. На нескольких роликах "засветился" и юморист. Правда, он, судя по всему, не разделяет радость молодой жены. Артист без улыбки всматривается в водную гладь и выглядит довольно унылым.

Также некоторые пользователи Сети обратили внимание на то, что на свежих кадрах Евгений Петросян выглядит обрюзгшим и постаревшим. Судя по всему, за последний год артист набрал несколько килограммов.

Напомним, не так давно юморист наконец завершил судебные разбирательства с бывшей супругой Еленой Степаненко. Несмотря на то что пару развели еще несколько лет назад, борьба за совместно нажитое имущество длилась до сих пор. Вероятно, затаив обиду на "беглого" мужа, артистка очень тщательно подошла к вопросу. Помимо недвижимости Елена Степаненко требовала от Евгения Петросяна половину коллекции антиквариата, а также книги вроде "Оккультизм и сексуальность".

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Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 июня 2021, 21:42 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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