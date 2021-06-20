Супруга Петросяна удивила откровенными фотографиями с пляжа

Татьяна Брухунова давно жаловалась на отсутсвие отдыха. Последнее время девушка много работала и проводила время с семьей. Единственным городом, который посещала Татьяна, был Сочи, так как с маленьким ребенком на руках тяжело летать на дальние расстояния. В этот раз Брухунова отправилась на Мальдивы, что, по ее словам, было мечтой. Однако пока неизвестно, в одиночестве или с сыном отдыхает жена Петросяна.
На днях Татьяна Брухунова опубликовала личный снимок с отдыха. Супруга Евгения Петросяна предстала перед публикой в коротком струящемся платье ярких оттенков на фоне океана и роскошных вилл. Образ дополнили женственные босоножки, желтого цвета сумка и массивные очки. Девушка продемонстрировала шикарную фигуру и удивительное чувство стиля.
"Собрать стильный гардероб для поездки на остров максимально просто – яркие цвета, натуральные ткани, романтичный крой", – поделилась Брухунова.
Подписчики тепло отреагировали на пост. Многие отметили красоту и утонченность Татьяны, а также пожелали ей хорошего отдыха. Также фолловеры написали, что Брухунова – одна из немногих медийных персон, которая не стесняется публично показывать себя настоящей.
"Красота! Вот хоть у кого-то нормальные живые фотки, а не это – вытяни ножку", "На морях-океанах девушки раскрываются, как тропические цветы", "Ярко и весело! Татьяна, вы – супермодняшка", "Приятно смотреть на природную красоту светлого и доброго человека", – искренне поделились поклонники.
Напомним, что до отпуска Татьяна Брухунова не давала себе шанса отдохнуть и расслабиться, а лишь изнурительно работала, о чем и рассказала в своих социальных сетях.
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